Nationalratswahl in der Schweiz : Regierungsbeteiligung? Die Schweizer Grünen zieren sich

Bern Obwohl sie bei der Nationalratswahl Sitze gewonnen haben, ist nicht klar, ob die Grünen an der nächsten Schweizer Regierung mitwirken werden.

Komplettiert wurde der grüne Coup in der Schweiz durch das Abschneiden der anderen Umweltpartei: den Grünliberalen. Die GLP holte bei den Nationalratswahlen am Sonntag knapp acht Prozent. Zusammen vereinigen die miteinander rivalisierenden grünen Kräfte somit mehr als 20 Prozent der Schweizer Wählerschaft auf sich. Die Grünen siedeln sich politisch eher im linken Spektrum an, sie warnen vor Steuergeschenken an Konzerne und wollen Banken stärker regulieren. Hingegen gelten die Grünliberalen als Anhänger des Marktes. Sie werben für eine liberale Wirtschaftsordnung und einen flexiblen Arbeitsmarkt.