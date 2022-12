G7 folgen Scholz-Vorschlag Der „Klimaclub“ ist offiziell gegründet

Bei der Weltklimakonferenz in Scharm el-Scheich im November habe sich gezeigt, dass das Interesse vieler Partner an dem Projekt groß sei, sagte Scholz nach der Videokonferenz mit den G7-Partnern. Bis zur nächsten Klimakonferenz Ende 2023 in den Vereinigten Arabischen Emiraten Ende 2023 solle der Club „weitere wichtige Staaten“ umfassen.