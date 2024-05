Rafael Grossi IAEA verhandelt weiter mit dem Iran

Seit dem einseitigen Rückzug der USA unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Wiener Atomabkommen im Jahr 2018 haben die Spannungen zwischen dem Iran und der IAEA zugenommen. Seither hält sich der Iran nicht mehr an die in dem Abkommen vorgesehenen Beschränkungen. Überwachungskameras der IAEA in iranischen Atomanlagen wurden gestört und das Land hat einige der erfahrensten Inspekteure der Atomenergiebehörde ausgesperrt.