Großdemo in Warschau Polens Opposition mobilisiert eine Million Menschen

Rund eine Million Menschen sollen es nach Angaben der Stadtverwaltung sein, die an diesem Sonntag ihrem Unmut über die Politik der nationalkonservativen PiS-Regierung Luft machen. „Dies ist die größte Demonstration in der Geschichte Warschaus“, sagt die Rathaussprecherin. Das Portal Onet.pl kommt in eigenen Berechnungen auf 800 000 Teilnehmer.