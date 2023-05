Netto 600.000 Menschen Zuwanderung nach Großbritannien erreicht Rekordhöhe

Die Behörde führte den Anstieg auf eine Reihe von Sondereffekten zurück. So seien 2022 zahlreiche wegen der Corona-Pandemie erlassenen Beschränkungen wieder aufgehoben worden. Mehr als 160.000 Menschen seien im Rahmen von Sonderprogrammen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und Verfolgte in Hongkong ins Land gekommen. Berücksichtigt werden müsse auch, dass sich Menschen nicht nur zum Arbeiten, sondern auch zum Studieren in Großbritannien niederließen. Die Zahl der Ankünfte sei in den vergangenen Monaten zurückgegangen.