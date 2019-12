Die Wahlbeteiligung scheint hoch zu sein. In London berichteten Wähler am Vormittag von ungewöhnlich langen Schlangen vor mehreren Wahllokalen. Vorab hatten Experten vor allem eine hohe Beteiligung bei jungen Wählern prognostiziert. In Bermondsey and Old Southwark sagte ein 27-jähriger Wähler: „Für viele ist es eben die Wahl unseres Lebens.“ (Foto: dpa)