Beben in Großbritannien : Vier weitere Minister verlassen Johnson-Regierung

Update London Die Regierungskrise um den britischen Premierminister Boris Johnson spitzt sich weiter zu. Am Mittwochabend entließ er Wohnungsbauminister Michael Gove. Mit dem Staatssekretär für Wales trat zudem das dritte Kabinettsmitglied seit Wochenbeginn zurück. Am Donnerstagmorgen traten der Nordirland-Minister und der Sicherheitsminister zurück.

Der Druck auf den britischen Premierminister Boris Johnson, sein Amt niederzulegen, wächst weiter. Am Donnerstagmorgen trat mit Nordirland-Minister Brandon Lewis bereits das vierte Kabinettsmitglied von seinem Posten zurück. Außerdem erklärte der britische Staatsminister für Sicherheit, Damian Hinds, seinen Rücktritt und fordert diesen Schritt auch von Premierminister Boris Johnson, um das Vertrauen in die Demokratie wiederherzustellen. „Wichtiger als jede Regierung oder jeder Regierungschef sind die Standards, die wir im öffentlichen Leben hochhalten, und das Vertrauen in unsere Demokratie und öffentliche Verwaltung“, heißt es in dem Rücktrittsschreiben an Johnson. „Aufgrund deren erheblicher Erosion bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es das Richtige für unser Land und unsere Partei ist, dass Sie als Parteichef und Premierminister zurücktreten.“