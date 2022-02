Britischer Premier zunehmend unter Druck : Vier wichtige Mitarbeiter von Boris Johnson treten zurück

Boris Johnson, britischer Premierminister, bei einem Besuch am Vortag in Blackpool Foto: AFP/PETER BYRNE

London Wegen der „Partygate“-Affäre gerät der britische Premierminister zunehmend in Bedrängnis. Jetzt haben vier seiner engen Berater binnen weniger Stunden ihre Rücktritte erklärt.

Büroleiter Reynolds und Kommunikationschef Doyle sind in die "Partygate"-Affäre Reynolds hatte im Mai 2020 etwa hundert Mitarbeiter auf einen "Umtrunk mit Abstand" in den Garten des Amtssitzes eingeladen. Doyle hatte an mindestens einer der umstrittenen Lockdown-Partys in der Downing Street teilgenommen. Einem Bericht der Zeitung "Daily Mail" zufolge sagte Doyle, die vergangenen Wochen hätten sein "Familienleben schrecklich belastet".

In seiner Reaktion auf die offizielle Untersuchung hatte Johnson eine weitreichende Reform des britischen Amtssitzes angekündigt. So sollten etwa Zuständigkeiten klarer zugewiesen und ein neuer Koordinierungsposten geschaffen werden. Über personelle Konsequenzen wurde dabei zunächst nichts bekannt. Reynolds war in der „Partygate“-Affäre stark unter Beschuss geraten, da er vor einer der Lockdown-Partys in der Downing Street eine Mail an rund 100 Mitarbeiter mit der Aufforderung „Bringt euren eigenen Alkohol mit“ herumgeschickt haben soll.