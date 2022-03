Kampf gegen russische Invasion : Großbritannien verspricht der Ukraine 6000 weitere Raketen

London Kurz vor dem Nato- und G7-Gipfel hat Boris Johnson ein Unterstützungspaket für die Ukraine angekündigt. Neben Waffen verspricht der britische Premier Geld zur Bezahlung von Soldatengehältern - und für die Verbreitung von Fakten.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Lieferung von 6000 zusätzlichen Raketen an die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland versprochen. Außerdem werde sein Land die Ukraine mit weiteren 25 Millionen Pfund (30 Millionen Euro) finanzieller Hilfe unterstützen, kündigte Johnson am Mittwochabend an. Bei dem Nato- und G7-Gipfel am Donnerstag in Brüssel will Johnson die Verbündeten zudem auffordern, im Konflikt mit Russland "einen Gang höher zu schalten", erklärte sein Büro.