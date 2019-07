Als Eskorte von Handelsschiffen : Großbritannien entsendet nächstes Kriegsschiff in Straße von Hormus

London/Teheran Die Lage im Iran bleibt angespannt. Jetzt hat London ein weiteres Kriegsschiff in die Region gesandt. Die „Duncan“ soll britische Handelsschiffe eskortieren.

Im Streit um die Beschlagnahme eines britischen Tankers durch den Iran hat Großbritannien ein zweites Kriegsschiff in die Straße von Hormus geschickt. Das Verteidigungsministerium in London teilte mit, dass die "Duncan" für die Sicherheit britischer Handelsschiffe in der Straße von Hormus sorgen werde. Am Donnerstag hatte Großbritannien seine Marine angewiesen, britische Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu eskortieren. Bereits vor Ort ist die Fregatte "Montrose".