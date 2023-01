Britische Regierung will Streikrecht einschränken „UNDEMOKRATISCH, UNDURCHFÜHRBAR UND FAST SICHER ILLEGAL“

Das britische Unterhaus beriet am Montag in zweiter Lesung ein Gesetz, das die Streikrechte von Arbeitnehmern beschneiden soll. Seit Monaten erlebt das Land eine Streikwelle nach der anderen: Schon seit dem letzten Sommer befinden sich die britischen Eisenbahner in einem Arbeitskampf. Aber auch Müllfahrer, Führerscheinprüfer, Hochschuldozenten, Gepäckabfertiger, Briefzusteller, Busfahrer, Grenzschützer und Lehrer sind bisher in den Ausstand getreten.