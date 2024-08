Ausschreitungen in Großbritannien Britischer Premier Starmer will weiter gegen rechtsradikale Proteste vorgehen

In der Hauptstadt und zahlreichen weiteren Städten Großbritanniens waren am Mittwoch nach den tagelangen rechtsradikalen Protesten tausende Menschen zu Gegendemonstrationen auf die Straße gegangen. „Wessen Straßen? Unsere Straßen“, riefen Teilnehmer einer Demonstration in Walthamstow im Nordosten von London. Auch in Birmingham, Bristol und Liverpool gab es Kundgebungen. In Sheffield riefen Teilnehmer: „Sagt es laut, sagt es deutlich, Flüchtlinge sind hier willkommen.“