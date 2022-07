Laut Medienberichten : Britischer Premierminister Boris Johnson tritt zurück

London Der britische Premierminister Boris Johnson tritt Medienberichten zufolge zurück. Das berichteten mehrere britische Medien am Donnerstag, darunter die BBC. Johnson will aber laut BBC noch bis Herbst Regierungschef bleiben.

Der britische Premierminister Boris Johnson will von seinem Amt als Tory-Parteichef zurücktreten. Das berichtete die BBC am Donnerstag unter Berufung auf Regierungskreise. Er verlöre damit in Kürze auch sein Amt als Regierungschef. Das Büro von Johnson in Downing Street kündigt eine Ansprache des Premierministers an. Er werde sich im Laufe des Tages an die Nation wenden.