Verkaufsverbote für Zigaretten Großbritannien plant strengstes Nichtraucher-Gesetz der Welt

Das britische Unterhaus stimmte am Dienstag in zweiter Lesung für die Annahme eines der weltweit schärfsten Anti-Tabak-Gesetze, das jetzt in den Ausschüssen beraten werden soll. Der Entwurf erlässt eine Art lebenslanges Rauchverbot für Personen, die ab dem 1. Januar 2009 geboren wurden. Kinder, die heute 15 Jahre oder jünger sind, sollen künftig in England keine Tabakprodukte mehr kaufen dürfen, da die Altersgrenze, die zurzeit noch bei 18 Jahren liegt, ab 2027 jedes Jahr um zwölf Monate erhöht wird. Damit sollen künftige Generationen rauchfrei gemacht werden. „Niemand von uns“, kündigte Premierminister Rishi Sunak sein wegweisendes Gesetz an, „will, dass unsere Kinder aufwachsen, um zu rauchen.“