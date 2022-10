Chaostage in London : Kopfloses Huhn ohne Flügel und Beine

Meinung London Das Chaos der vergangenen Tage und Wochen warf kein gutes Licht auf die Konservative Partei und ihre Spitzenpolitiker. Unter dem neuen Premier Rishi Sunak müssen Partei und Land jetzt zur Normalität zurückfinden.

Ein verzweifelter Tory-Abgeordneter verglich seine Partei am Wochenende mit einem „panisch herumlaufenden kopflosen Huhn, aber ohne Flügel und Beine“. Angesichts des Chaos, das in der Regierung und in der Konservativen Partei über die letzten Wochen ausbrach, war der Vergleich nicht allzu übertrieben. Eine der ältesten und erfolgreichsten Parteien der Welt befand sich praktisch in der Kernschmelze. Jetzt scheint man zur Vernunft gekommen zu sein und die Kurve genommen zu haben. Mit der Krönung von Rishi Sunak zum neuen Parteivorsitzenden und damit zum Premierminister dürfte vorerst Stabilität einkehren. Eine erste Reaktion der Märkte, die das Pfund ansteigen und die Zinsen für britische Staatsanleihen fallen ließen, scheint das zu bestätigen.