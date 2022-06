„Partygate“-Affäre : Misstrauensvotum gegen Premierminister Boris Johnson in Konservativer Partei

Boris Johnson, Premierminister von Großbritannien (Archivfoto). Foto: dpa/Leon Neal

London Der in der „Partygate“-Affäre stark in die Kritik geratene britische Premierminister Boris Johnson muss sich am Montagabend einem Misstrauensvotum seiner Konservativen Partei stellen.

Die notwendige Anzahl an entsprechenden Anträgen von Tory-Abgeordneten sei erreicht, teilte der Chef des zuständigen Parteikomitees, Graham Brady, am Montag in London mit.

Weitere Informationen folgen in Kürze.

(mba/dpa)