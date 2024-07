Neuer britischer Premierminister Keir Starmer stoppt Abschiebungen nach Ruanda

Der neue britische Premierminister Keir Starmer will den umstrittenen Plan der Vorgängerregierung für die Abschiebung von Asylbewerbern nach Ruanda aufgeben. „Die Ruanda-Regelung war schon tot und begraben, bevor sie begann“, sagte Starmer am Samstag in einer Pressekonferenz. Als Abschreckung habe das Vorhaben nie gewirkt. Die Ankündigung war erwartet worden, weil Starmer den Plan stets abgelehnt hatte, der bereits Hunderte Millionen kostete, ohne dass ein einziger Flug in Richtung Ruanda abhob.