Pläne in Großbritannien Gesetz zum Rauchverbot nimmt erste Hürde im britischen Parlament

Ein ähnlicher Gesetzentwurf hatte 2022 in Neuseeland Erfolg. Die neue konservative Regierung unter Christopher Luxon hob das Anti-Tabak-Gesetz jedoch im Februar 2024 in einem Eilverfahren wieder auf. Rauchen ist die häufigste Ursache vermeidbarer Todesfälle in Neuseeland. Die Gesetze sollten ab Juli dieses Jahres schrittweise in Kraft treten.