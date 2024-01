Energieproduktion Großbritannien erwägt Bau von weiterem Atomkraftwerk

Großbritannien hat derzeit neun betriebsfähige Atomreaktoren, viele sind aber alt und nähern sich dem Ende ihrer Laufzeit. In dem Land wird mit Hinkley Point C bereits ein neues Atomkraftwerk gebaut. Der Bau eines weiteren Akw, Sizewell C, soll noch in diesem Jahr beginnen. Das jetzt von der Regierung erwogene zusätzliche Atomkraftwerk soll eine ähnliche Größe wie diese beiden Projekte haben.