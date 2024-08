Nach Kindermorden in Southport Erneut Ausschreitungen rechtsradikaler Gruppen in Großbritannien

In Großbritannien war es zuletzt in mehreren Städten zu Gewaltausbrüchen gekommen. Hintergrund ist ein Messerangriff in der nahe Liverpool gelegenen Küstenstadt Southport, bei dem vergangene Woche Montag drei Kinder getötet und zehn weitere Menschen verletzt wurden. Dabei drang der Verdächtige in ein Gebäude ein, in dem gerade ein Ferientanzkurs für Kinder zur Musik von US-Star Taylor Swift stattfand.