Spannungen zwischen Peking und London : Großbritannien empört über Verbot von BBC World News in China

London/Peking Die chinesische Staatsführung hat den Betrieb des Auslandssenders BBC World News vorerst verboten. Diese Entscheidung löst diplomatische Spannungen zwischen Peking und London aus.

Mit scharfer Kritik hat Großbritannien auf ein Verbot des britischen Auslandssenders BBC World News in China reagiert. „Die chinesische Entscheidung, BBC World News in Festland-China zu verbieten, bedeutet eine inakzeptable Einschränkung der Pressefreiheit“, sagte Außenminister Dominic Raab nach einer Mitteilung vom Donnerstagabend. „In China sind einige der strengsten Einschränkungen der Medien- und Internetfreiheit weltweit in Kraft, und dieser jüngste Schritt wird Chinas Ruf in den Augen der Welt nur schädigen.“