Streiks, Inflation, Regierungskrise Großbritannien – ein verunsichertes Land

Noch im Juni hatte sie ihr Platin-Jubiläum begangen. Vier Tage lang feierte die Nation mit Pomp und Prunk die Regentschaft Ihrer Majestät, die eine Rekordzeit von 70 Jahre erreichte. So lange hatte zuvor kein Monarch auf dem britischen Thron gesessen; die Untertanen waren dankbar und begeistert. Nur wenige Monate später, am 8. September, kam dann eine ominöse Nachricht vom Palast: Die Ärzte der Queen seien besorgt um ihre Gesundheit. Die engsten Familienmitglieder eilten an ihre Seite. Am Abend wurde der Tod der 96 Jahre alten Königin bekannt gegeben.