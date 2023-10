Laut einer Umfrage Drei Viertel der Briten wollen Regierungswechsel

Einer Umfrage der Denkfabrik More in Common zufolge wollen 75 Prozent der Menschen einen Regierungswechsel in Großbritannien. Selbst unter eingefleischten Konservativen („Backbone Conservatives“) sprach sich eine knappe Mehrheit (53 Prozent) für eine neue Führung aus. Die Menschen seien getrieben von ihrer Unzufriedenheit mit der aktuellen politischen Lage und ihrem Wunsch nach Veränderung, betonte der Thinktank am Montag.