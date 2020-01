Großbritannien : Britisches Unterhaus verabschiedet Gesetz zum Brexit-Deal

Ein Blick ins britische Unterhaus bei der Abstimmung am Donnerstagabend (9. Januar 2020). Foto: AFP/HO

London Die ehemalige Premierministerin Theresa May war drei Mal gescheitert, ihr Nachfolger Boris Johnson blieb ein mal hängen: Am Donnerstagabend aber hat das britische Unterhaus das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Abkommens mit einer klaren Mehrheit verabschiedet.

Die Ratifizierung des Austrittsabkommens per Gesetz ist die Voraussetzung für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31. Januar. Die Verabschiedung des Gesetzes werde das Vertrauen in das Parlament und die Demokratie wieder herstellen, sagte Brexit-Minister Steven Barclay während der Debatte. Letztendlich gewann das Brexit-Lager mit 330 zu 231 Stimmen.