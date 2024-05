Großbritannien Abgeordneter kehrt ohne Hände und Füße ins Unterhaus zurück

Mackinlay vertritt seit 2015 den Bezirk South Thanet im Südosten Englands im Parlament und war am 28. September wegen Unwohlseins ins Krankenhaus gegangen. Dort sei er hellblau angelaufen, berichtete er in einer Reihe von Interviews. Die Sepsis habe eine Gerinnung verursacht, durch die das Blut nicht mehr in seine Gliedmaßen fließen konnte. Eine solche Blutvergiftung entsteht, wenn das Immunsystem bei einer Infektion überreagiert und beginnt, das Gewebe und die Organe des Körpers zu schädigen.