49 Paragrafen Entwurf für grönländische Verfassung vorgelegt

Nach mehrjähriger Vorarbeit hat eine Kommission in Grönland einen Entwurf für eine mögliche erste grönländische Verfassung vorgelegt. Das Dokument wurde dem Parlament der größten Insel der Erde am Freitag auf einer feierlichen Zeremonie in der Hauptstadt Nuuk überreicht, wie Live-Bilder des Rundfunksenders KNR zeigten. Der Verfassungsentwurf wird als ein wichtiger Schritt betrachtet, damit das heute zum Königreich Dänemark zählende Grönland eines Tages möglicherweise zu einem souveränen Staat werden könnte. Das Parlament kann nun entscheiden, wie es mit dem Vorschlag weitergeht. Konkrete Pläne gibt es dazu noch nicht.