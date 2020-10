Griechische Neonazi-Partei vor Gericht : „Goldene Morgenröte“ gilt als kriminelle Vereinigung

Maria Lepenioti ist die vorsitzende Richterin im Prozess gegen die Partei „Goldene Morgenröte“. In Griechenland ist die Führungsspitze der rechtsextremistischen Partei Goldene Morgenröte am 07.10.2020 der Gründung einer kriminellen Vereinigung schuldig gesprochen worden. Foto: dpa/Petros Giannakouris

Athen Die Führungsspitze der Partei steht derzeit in Athen vor Gericht. Die Staatsanwältin fordert 13 Jahre Haft für den Parteivorsitzenden. Eine Entscheidung wird am Mittwoch gefällt.

Im Prozess gegen die Führungsspitze der griechischen Neonazi-Partei „Goldene Morgenröte“ hat die Staatsanwaltschaft lange Haftstrafen für die Angeklagten gefordert. Der langjährige Parteivorsitzende Nikos Michaloliakos und sechs ehemalige Abgeordnete sollten für 13 Jahre ins Gefängnis, sagte die Staatsanwältin Adamantia Economou am Dienstag in ihrem Abschlussplädoyer. Das Strafmaß soll am Mittwochmittag verkündet werden.