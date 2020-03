Flüchtlingskrise an griechisch-türkischer Grenze : Deutschland kann laut EKD noch Flüchtlinge aufnehmen

Migranten versammeln sich am Grenzübergang Parzakule an der türkisch-griechischen Grenze. Foto: dpa/Ahmed Deeb

Berin/Köln Nachdem der türkische Präsident Erdogan die Öffnung der Grenzen zur EU für Migranten erklärt hatte, hat sich die Lage für Flüchtlinge an der griechischen Grenze und in den Flüchtlingslagern verschärft. Sowohl der Rat der Evangelischen Kirche als auch „Ärzte ohne Grenzen“ appellieren an Deutschland und Europa, mehr zur Hilfe der Flüchtlinge zu tun.

Der Bevollmächtigte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Berlin und Brüssel, Martin Dutzmann, hat angesichts der Situation der Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze die deutsche und europäische Flüchtlingspolitik kritisiert. Menschen, die in Not seien, mit Wasserwerfern und Tränengas abzuwehren, sei verwerflich, sagte der Theologe dem „RedaktionsNetzwerk Deutschland“. Zugleich betonte Dutzmann, Deutschland habe für die Aufnahme neuer Flüchtlinge noch Kapazitäten.

„Die Kirchen haben immer sichere und legale Fluchtwege nach Europa gefordert. Man sieht jetzt, wie dringlich diese Forderung ist“, unterstrich Dutzmann. In den griechischen Flüchtlingslagern sei die humanitäre Situation teilweise „katastrophal“, sagte der Prälat, der vergangene Woche mit einer Delegation von Vertretern von evangelischer Kirche, Kommunen und Flüchtlingshilfe unter anderem das Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos besucht hatte.

Derzeit haben die Flüchtlingslager auch mit Angriff auf humanitäre Helfer zu kämpfen. Am Dienstagmorgen seien sowohl die Kinderklinik beim Lager Moria als auch die psychosoziale Klinik für Überlebende zunächst geschlossen geblieben, teilte „Ärzte ohne Grenzen“ mit. Die Hilfsorganisation bleibe aber entschlossen, Flüchtlingen auf Lesbos weiter medizinische und psychologische Hilfe zu leisten.

Die Organisation forderte als ersten Schritt von der Bundesregierung, chronisch kranke Kinder und ihre Familien in Deutschland und anderen EU-Staaten aufzunehmen. „Wir erwarten von der Bundesregierung, nicht länger nur zuzusehen und endlich für eine Lösung einzutreten, die zuallererst Menschenleben respektiert und schützt“, sagte Marie von Manteuffel, die Flucht- und Migrationsexpertin von „Ärzte ohne Grenzen“ in Deutschland, die vor kurzem auf Lesbos und Samos war. Europa sei in der Lage, diese unerträgliche Situation zu beenden.

Am Samstag hatte die Türkei ihre Grenzen zur EU geöffnet. Nach UN-Angaben versammelten sich an der türkisch-griechischen Grenze daraufhin mindestens 13.000 Menschen. Laut den griechischen Behörden wurden Tausende Flüchtlinge am Grenzübertritt gehindert.

Im Rückblick auf die Aufnahme vieler Flüchtlinge in Deutschland seit 2015 sagte Dutzmann, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) habe mit ihrem Satz „Wir schaffen das“ recht behalten. „Die deutsche Gesellschaft hat seit 2015 ungeheuer viel geschafft“, betonte der Theologe. Und auch wenn die Zuwanderung nach Deutschland und Europa geregelt werden müsse: „Dass wir nicht leistungsfähig genug wären, um noch mehr Menschen bei uns aufzunehmen, das sehe ich nicht.“

(c-st/epd)