Parlamentswahl in Griechenland Ministerpräsident Mitsotakis gewinnt Wahl - Jedoch keine Mehrheit

Nach Auszählung fast aller Stimmen am Sonntagabend kommt die konservative Partei Neue Demokratie (ND) von Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis bei der Parlamentswahl in Griechenland auf 40,8 Prozent. Eine Regierungsmehrheit hat sie damit aber verfehlt. Die linke Syriza-Partei des ehemaligen Regierungschefs Alexis Tsipras gewinnt demnach 20,1 Prozent der Stimmen. Syriza regierte Griechenland von 2015 bis 2019 auf dem Höhepunkt der Schuldenkrise.