Grenzstreit mit Griechenland Migranten reisen von der Türkei aus in die EU

„Alle Menschen sind in Sicherheit gebracht worden. Sie sagten, dass sie aus Syrien stammen“, sagte ein Sprecher der griechischen Grenzpolizei dem Nachrichtensender RealFM. Unter ihnen seien auch 53 Minderjährige. Die türkischen Behörden hätten nichts unternommen, um den illegalen Grenzübertritt zu stoppen, fügte er hinzu. Die Menschen wurden demnach in kleineren Gruppen in Sicherheit gebracht.