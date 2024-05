“Goldene Morgenröte“ Griechenland entlässt Neonazi-Anführer vorzeitig aus Haft

Der Chef der rechtsextremistischen Partei Goldene Morgenröte, die wegen Angriffen auf Migranten und politische Gegner berüchtigt ist, ist in Griechenland unter Auflagen vorzeitig aus der Haft entlassen worden. Ein Richtergremium gab am Donnerstag einem entsprechenden Antrag des 66-jährigen Nikolaos Michaloliakos statt, nachdem er die gesetzliche Mindestanforderung für eine vorzeitige Entlassung erfüllt hatte. Dabei wurde berücksichtigt, dass er über 65 Jahre alt ist. Dies verlängert die Zeit seiner Haftstrafe, die formal als abgesessen betrachtet wird. Michaloliakos befindet sich in einem schlechten Gesundheitszustand und hatte vor seinem Prozess bereits 18 Monate in Untersuchungshaft verbracht. Zu den Auflagen gehört, dass er den Großraum Athen nicht verlassen darf.