Greta Thunberg im US-Kongress : „Ich will nicht, dass Sie mir zuhören“

Greta Thunberg vor den Kongressabgeordneten in Washington. Foto: AFP/ALEX WONG

Washington Die junge schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg hat den US-Kongress zu entschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

"Ich will nicht, dass Sie mir zuhören, ich will, dass Sie den Wissenschaftlern zuhören", appellierte Thunberg mit leiser Stimme an die Abgeordneten. "Ich möchte, dass Sie sich hinter die Wissenschaft stellen und echte Maßnahmen ergreifen." Die 16-Jährige wurde von mehreren jungen Aktivisten begleitet.

Thunberg war vergangene Woche in Washington angekommen. Ihr Terminkalender ist voll: Demonstrationen vor dem Weißen Haus, die Teilnahme an einer Veranstaltung mit US-Senatoren und später an diesem Mittwoch ein Treffen mit Kindern, die die Regierung wegen Untätigkeit beim Klimaschutz verklagen. Am Montag hatte sich Thunberg sich mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama in Washington getroffen. Er bezeichnete die Aktivistin als "eine der größten Verteidigerinnen unseres Planeten".

Thunberg begann im Sommer 2018 mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz. Seitdem verbreiteten sich die Freitags-Demonstrationen unter dem Namen "Fridays for Future" in aller Welt. Die 16-jährige Schwedin kündigte Ende Mai an, ein Jahr mit der Schule auszusetzen und im September am Weltklimagipfel in New York teilzunehmen.

Am Montag wurden sie und die Protestbewegung "Fridays for Future" von der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Washington mit dem Preis "Botschafter des Gewissens" ausgezeichnet.

(mja/AFP)