Greta Thunberg über Trump : „Irgendwann musste er etwas über mich sagen“

New York Donald Trump und Greta Thunberg sind, gelinde gesagt, zwei Charaktere mit höchst unterschiedlichen Positionen. Dass der US-Präsident ein paar Worte über Twitter über sie fallen ließ, hat die 16-jährige Klimaaktivistin aus Schweden offenbar kalt gelassen.

„Ich wusste, dass er vermutlich irgendwann etwas über mich sagen wird. Das macht in gewisser Hinsicht keinen Unterschied“, sagte Thunberg in der schwedisch-norwegischen Sendung „Skavlan“, in der auch US-Regisseur Michael Moore zu sehen ist.

Man könne Trumps Worte auf verschiedene Weise interpretieren, sagte Thunberg. Der Sarkasmus in dem Tweet sei ihr jedoch nicht entgangen. Das vollständige Interview soll am Freitag beim schwedischen Sender SVT und am Samstag beim norwegischen TV2 ausgestrahlt werden.

Trump war in dieser Woche bei den Vereinten Nationen in New York an Thunberg vorbeigelaufen, offenbar ohne sie zu bemerken. Der US-Präsident hatte in der Nacht zum Dienstag dennoch auf Twitter geschrieben: „Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!“ Er verlinkte dazu einen Video-Ausschnitt der Rede Thunbergs, in der sie die Toppolitiker der Erde am Montag sehr emotional zu mehr Engagement beim Klimaschutz aufgerufen hatte.