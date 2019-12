Reduktion von Treibhausgasen : Greta prangert reiche Staaten bei UN-Klimagipfel an

Greta prangert reiche Staaten bei UN-Klimagipfel an

Madrid Die Reichen würden den Kampf gegen den Klimawandel nicht anführen, sondern die Welt täuschen, warnte die 16-jährige Ikone der weltweiten Protestbewegung in Madrid.

Thunberg betonte auf der Weltklimakonferenz, dass etliche Versprechen der Reichen zur Reduktion der gefährlichen Treibhausgase irreführend seien. So rechneten die reichen Staaten in ihre Pläne etwa die Verschmutzung durch Flug- und Schiffsverkehr nicht ein oder lagerten den Ausstoß der Treibhausgase in andere Länder aus. Nichts sei geschehen außer „geschickter Buchhaltung und PR“, sagte die beurlaubte Schülerin. Thunbergs Rede wurde immer wieder von offenem Applaus begleitet.