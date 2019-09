Greta Thunberg auf Twitter : „Ich mache jetzt nur noch Death Metal“

New York Die mittlerweile berühmte Rede von Greta Thunberg vor den Vereinten Nationen gibt es jetzt auch in etwas brachialer Form. Die Klimaaktivistin nimmt es mit Humor.

Die 16-Jährige Schwedin teilte am Samstag auf Twitter das Video eines Nutzers, das ihre Ansprache als Metal-Version zeigt - inklusive eines gebrüllten „Wie könnt ihr es wagen!“. Dazu schrieb Thunberg: „Ich bin mit diesem Klima-Ding durch.... Von jetzt an werde ich nur noch Death-Metal machen!!“

Die Aktivistin und Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung hatte mit ihrem entrüsteten Appell vor Dutzenden Staats- und Regierungschefs am Montag beim UN-Klimagipfel in New York für Aufsehen gesorgt.