An US-Grenze zu Mexiko : Künstler stellen rosa Wippen auf und verbinden so die Menschen auf beiden Seiten

Sunland Park/Ciudad Juárez Ein Kunstprojekt an der Grenze zwischen Mexiko und den USA sorgt derzeit für Aufsehen. In einem Video sind Menschen zu sehen, die durch den Grenzzaun getrennt und trotzdem verbunden sind. Sie wippen miteinander.

Mit einem symbolträchtigen Kunstprojekt an der Grenze zwischen den USA und Mexiko haben zwei Professoren international für Aufsehen gesorgt. Sie ließen an einem Grenzzaun drei Wippen anbringen, die jeweils in beide Länder ragen. Durch die Wippen würden Kinder und Erwachsene auf beiden Seiten der Grenze auf bedeutende Weise verbunden, schrieb der an der Aktion beteiligte US-Architekturprofessor Ronald Rael auf Instagram. Damit werde deutlich, dass Handlungen auf der einen Seite Auswirkungen auf der anderen Seite hätten.