Grenze zwischen Mexiko und USA : Erschütterndes Bild zeigt Vater und Tochter tot im Grenzfluss Rio Grande

Mexikanische Beamte stehen an der Stelle des Rio Grande, an der der Vater und seine Tochter tot gefunden wurden. Foto: AP/Julia Le Duc

Mexiko-Stadt Entlang des Rio Grande zwischen den USA und Mexiko sind in den vergangenen Tagen etliche Leichen von Migranten gefunden worden. Unter anderem starben ein Mann aus El Salvador und seine zweijährige Tochter beim Versuch, den Grenzfluss zu überqueren. Das Bild bewegt Menschen weltweit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das erschüttende Foto zeigt den 25-jährigen Óscar Martínez Ramírez aus El Salvador und sein knapp zweijähriges Kind, die mit dem Gesicht nach unten im Wasser des Rio Grande zwischen Mexiko und den USA liegen. Ramírez, der mit seiner 21-jährigen Ehefrau und der gemeinsamen Tochter aus El Salvador geflohen war, hatte am Sonntag entschieden, auf dem Weg in die USA den Rio Grande zu überqueren, wie aus mexikanischen Gerichtsunterlagen hervorgeht. Das Überqueren des Flusses gilt als äußerst gefährlich.

Der Vater trug seine kleine Tochter demnach auf dem Rücken und hatte sie in seinem T-Shirt festgezurrt, um sie auf diese Weise zu sichern. Die starke Strömung riss die beiden jedoch fort - beide ertranken vor den Augen der Mutter des Kindes. Diese überlebte die Überquerung des Flusses. Die beiden Leichen wurden am Montag in Matamoros im mexikanischen Bundesstaat Tamaulipas gefunden. Der Vorfall soll sich bereits am Sonntag ereignet haben.

Das Bild erinnert in seiner Wirkung an das Foto eines dreijährigen syrischen Flüchtlingsjungen, dessen Leiche im Spätsommer 2015 an einem Strand in der Türkei gefunden worden war. Es hat weltweit Reaktionen ausgelöst. Wir haben uns deshalb entschieden, es zu zeigen.

Die Leichen eines Migranten aus El Salvador und seiner fast 2-jährigen Tochter liegen am Ufer des Rio Grande im mexikanischen Matamoros, nachdem sie beim Versuch, den Fluss nach Brownsville in Texas zu überqueren, ertrunken sind. Foto: dpa/Julia Le Duc

Der mexikanische Präsident, Andres Manuel López Obrador, äußerte sein Bedauern. Das Land habe immer angeprangert, dass es angesichts der zunehmenden Ablehnung von Migranten und Flüchtlingen in den Vereinigten Staaten Menschen gebe, die ihr Leben in der Wüste oder beim Übertritt über einen Fluss verlieren würden, sagte López Obrador am Dienstag. Das Geschehen sei sehr bedauerlich.

US-Behörden meldeten außerdem den Fund von vier Leichen auf amerikanischen Boden in der Nähe der texanischen Stadt McAllen. Bei den Opfern soll es sich um eine junge Mutter, zwei Babys und einen kleinen Jungen handeln. Sie seien offenbar verdurstet.

López Obrador hatte sich jüngst mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump auf ein Migrationsabkommen geeinigt. Daraufhin entsandte die mexikanische Regierung mehrere tausend Soldaten und Polizisten an die Nord- und Südgrenze. Mexiko will so den ungeregelten Grenzübertritt der Migranten stoppen.

Die mexikanische Kirche kritisierte die jüngste Vereinbarung zwischen den USA und Mexiko als einen Rückschlag. Die Entsendung von Soldaten an die Grenze sei keine Lösung der Migrationsprobleme, erklärten die Bischöfe. Wenn die Mexikaner den Bau einer Mauer zurückwiesen, könnten sie nicht selbst eine Mauer errichten. Keine Verhandlung dürfe eine Kriminalisierung von Migranten oder Menschenrechtlern, die oft ihr eigenes Leben riskierten, rechtfertigen.

(zim/kna/dpa/AFP)