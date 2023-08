Nach Rücktritt von Ben Wallace Grant Shapps wird neuer britischer Verteidigungsminister

In Großbritannien wird der bisherige Energieminister Grant Shapps neuer Verteidigungsminister. Das teilte die Regierung in London am Donnerstag mit. Der 54-Jährige ist ein Vertrauter von Premierminister Rishi Sunak. Es ist bereits sein fünfter Regierungsjob innerhalb des eines Jahres. Er gilt als sehr gewandt im Umgang mit den Medien, Erfahrung aus dem Militär bringt er nicht mit. Kurz zuvor hatte der bisherige Amtsinhaber Ben Wallace seinen Rücktritt schriftlich eingereicht und dies auf der Plattform X, früher Twitter, bekannt gemacht. „Das war's Leute. Es war eine Ehre diesem großartigen Land zu dienen.“ Nachfolgerin von Shapps an der Spitze des Energieministeriums wird die bisherige Bildungsstaatssekretärin Claire Coutinho.