Schweigegeld-Affäre Grand Jury stimmt für Anklage gegen Donald Trump

In dem Fall geht es um eine Schweigegeldzahlung von umgerechnet 120.000 Euro an Stormy Daniels vor der Wahl 2016. Der Pornostar mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford gibt an, 2006 eine Sex-Affäre mit Trump gehabt zu haben, was dieser zurückweist. Die Zahlung an sich ist nicht illegal, der Ex-Präsident könnte aber wegen einer Fälschung von Geschäftsdokumenten oder illegaler Wahlkampffinanzierung angeklagt werden.