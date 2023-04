„Good Cop, Bad Cop“? Macron und von der Leyen auf China-Mission

Der Diplomat hat den Warnschuss aber offenbar nicht gehört. Denn Macron mag zwar ehrgeizig französische Interessen verfolgen, aber die Kommissionspräsidentin arbeitet an der neuen China-Strategie der gesamten europäischen Gemeinschaft. „Chinas Führung macht sich große Sorgen, was da kommt“, sagen EU-Diplomaten in Peking. Nicht nur in Brüssel, sondern auch in Berlin wird an einer eigenen China-Strategie gearbeitet, die einen Wendepunkt markieren dürfte: Keine Abkopplung, aber Risikominimierung. „Unsere Beziehungen sind nicht entweder schwarz oder weiß – und auch unsere Antwort kann es nicht sein“, meinte von der Leyen direkt vor ihren Gesprächen in Peking.