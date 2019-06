Zwischenfälle im Golf von Oman : Tanker von deutscher Reederei nach Angriff in Not

Tanker von deutscher Reederei nach Angriff in Not

Manama Seit Wochen wachsen am Golf die Spannungen mit dem Iran. Schon vor vier Wochen wurden von dort Sabotageakte gegen Tanker gemeldet. Nun trifft es Schiffe von Reedereien aus Deutschland und Norwegen.

Zwei mutmaßliche Angriffe auf Tanker vor der Küste des Iran haben international für Besorgnis gesorgt und die Ölpreise in die Höhe schießen lassen. Die beiden Schiffe im Golf von Oman setzten am Donnerstagmorgen Notrufe ab und wurden evakuiert. Teheran bezeichnete die "Angriffe" auf die Schiffe mit "Verbindungen zu Japan" als verdächtig, da sie sich während eines Besuchs des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe ereigneten.

Die Fünfte US-Flotte meldete am Morgen zunächst, zwei Tanker hätten im Golf von Oman nach einem "Angriff" Notrufe abgesetzt. Die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtete, die Tanker seien in einen Unfall verwickelt gewesen und in Brand geraten. Die iranische Marine habe "44 Matrosen der zwei ausländischen Öltanker" in den iranischen Hafen Bandar-e-Dschask gebracht.