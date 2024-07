Tote auf den Golanhöhen Die komplizierte Identität der Drusen

Die komplizierte Identität der Drusen in Madschdal Schams dürfte erklären, warum die Hisbollah jede Verantwortung für den tödlichen Raketeneinschlag von sich weist. Ihre Anhänger verbreiten derweil die Theorie, eine Abfangrakete des israelischen Luftabwehrsystems Iron Dome sei in das Fußballfeld in Madschdal Schams eingeschlagen. Militärexperten halten das für abwegig. Für die Hisbollah aber erfüllt es einen politischen Zweck: Die schiitisch-islamistische Gruppe hofft offenbar, auf diese Weise einen Konflikt mit den Drusen im Libanon und in Syrien zu vermeiden.