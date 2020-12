Grandseigneur der Europapolitik : Französischer Ex-Präsident Giscard d'Estaing gestorben

Paris Er war ein langjähriger Freund von Ex-Kanzler Helmut Schmidt (SPD) und ein überzeugter Europäer: Nun ist der frühere französische Präsident Valéry Giscard d'Estaing im Alter von 94 Jahren gestorben.

Der frühere französische Präsident Valery Giscard d'Estaing ist tot. Der Politiker starb im Alter von 94 Jahren, wie das Präsidialamt am späten Mittwochabend bekanntgab. Giscard d'Estaing galt in seiner Amtszeit von 1974 bis 1981 als Architekt der europäischen Integration und leitete einen Wandel in der französischen Gesellschaft ein.

Mit dem ehemaligen Bundeskanzler Helmut Schmidt verband d’Estaing nicht nur die Amtszeit: Seine Wahl zum französischen Staatsoberhaupt im Mai 1974 erfolgte nur drei Tage nach der Wahl Schmidts zum Bundeskanzler. In der Außen- und Europapolitik vertraute Giscard auf seinen deutschen Partner Schmidt: Gemeinsam mit dem SPD-Politiker konzipierte der Franzose das Europäische Währungssystem EWS, das 1979 in Kraft trat. Mit dem Hamburger berief er 1975 auch das erste G6-Treffen auf Schloss Rambouillet bei Paris ein, aus dem ein Jahr später die G7 wurden.

Eine besondere Verbindung zu Deutschland hatte Giscard d'Estaing qua Geburt: Er kam am 2. Februar 1926 in Koblenz zur Welt - die Stadt am Rhein stand damals unter französischer Verwaltung. Der Sohn aus bürgerlichem Hause wuchs in Frankreich auf, absolvierte Elite-Kaderschmieden und machte dann politisch Karriere: Mit nur 29 Jahren wurde er Abgeordneter und mit 36 Jahren Frankreichs jüngster Wirtschafts- und Finanzminister.