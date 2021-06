Voller Terminkalender : Gipfelmarathon für US-Präsident Biden bei erster Europareise

Joe Biden trifft in den kommenden Tagen unter anderem auf Boris Johnson, Wladimir Putin und viele weitere Politiker. Foto: AP/Susan Walsh

Washington Auslandsreisen sind für Politiker vor allem mit einem vollen Terminkalender verbunden. Der US-Präsident besucht bei seiner ersten Auslandsreise Europa - und trifft dabei unter anderem Boris Johnson, Wladimir Putin und die Queen.

Biden trifft in Großbritannien Premierminister Boris Johnson , den Gastgeber des am folgenden Tag startenden G7-Gipfels.

In Carbis Bay in Cornwall nimmt Biden am G7-Gipfel teil. Die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrienationen beraten im Südwesten Englands drei Tage lang über eine Reihe von Themen wie die Corona-Pandemie.