Nach zehn Jahren „Meine Beziehung endet hier“ – Meloni verkündet Trennung

An diesem Wochenende ist Giorgia Meloni, die erste Frau an der Spitze einer italienischen Regierung, genau ein Jahr in Amt. Der Moment für eine Zwischenbilanz. Aber ach was, die Politik! Stattdessen redet Italien über Anderes: Mit einer knappen Notiz gab die Rechtsaußenpolitikerin am Freitag die Trennung von Andrea Giambruno bekannt, dem Vater ihrer Tochter. Gleich der erste Satz war ein Wirkungstreffer: „Meine Beziehung zu Andrea Giambruno, die fast zehn Jahre dauerte, endet hier.“