Meloni über erschossene Freundin „Es ist nicht gerecht, so zu sterben“

Die 50-jährige Frau war am Sonntagmorgen im Norden der Hauptstadt zusammen mit zwei anderen Frauen von einem Mann in einer Bar erschossen worden. Der Täter war in eine Versammlung von Hausbewohnern gestürmt. Vier weitere Menschen wurden teils schwer verletzt. Der Mann wohnte ebenfalls in dem Haus und hatte die Nachbarn laut deren Angaben schon in der Vergangenheit bedroht. Er wurde von Sitzungsteilnehmern gestoppt und der Polizei übergeben.