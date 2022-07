Für radikale Aussagen bekannt : Rechtsextremistin Meloni sieht sich bereit für Regierungsamt

Rom Wird die Rechtsextremistin Giorgia Meloni neue Regierungschefin von Italien? Zumindest sieht sie sich dafür bereit. Die 45-Jährige steht für radikale Politik.

Die Chefin der rechtsextremen Partei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sieht sich bereit für ein Regierungsamt in Italien. Wer bei der Parlamentswahl die meisten Stimmen bekomme, ziehe in den Regierungspalast ein, sagte die 45-Jährige der Zeitung „La Stampa“ (Samstag). „Ich bin bereit. Fratteli d'Italia sind es auch.“ Die postfaschistische Partei FdI - übersetzt Brüder Italiens - liegt derzeit in den Umfragen für die Wahl Ende September vorne. Die Neuwahl ist nach dem Rücktritt von Mario Draghi nötig geworden, der bis dahin noch die Regierungsgeschäfte führt.