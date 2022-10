Die Partei wurde ihre zweite Familie. Meloni kandidierte früh für politische Ämter. Kurz nach ihrem Eintritt wurde der „Movimento Sociale Italiano“ (MSI) in Alleanza Nazionale (AN) umbenannt. Parteichef Gianfranco Fini setzte damals die Umbenennung durch. Als drittstärkste Kraft wurde die AN 1994 erstmals in die Regierung geholt.