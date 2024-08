Nach Mord an drei Kindern Gewaltorgien sind die erste Herausforderung für die neue britische Regierung

Kaum einen Monat im Amt, kommt auf die neue Labour-Regierung der erste Härtetest zu. Das Königreich erlebt zur Zeit eine Gewaltorgie, nachdem in Southford drei Kinder von einem Teenager getötet worden sind. Seit einigen Tagen breitet sich im Land geradezu ein Lauffeuer von außer Kontrolle geratenen Demonstrationen aus, bei denen rechtsextreme Randalierer gegen Muslime und Immigranten protestieren. Die Krawalle resultieren regelmäßig in Angriffen gegen die Polizei. In der Nacht zum Sonntag war es besonders schlimm. In fast einem Dutzend britischer Städte brach sich die Gewalt freie Bahn.