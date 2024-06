Zwischen Gewalt und Drogen Diese großen Herausforderungen warten auf Mexikos künftige Präsidentin

Mexikos Übergang zu einer neuen Regierung fällt außerdem mit dem Höhepunkt des Präsidentschaftswahlkampfes in den USA zusammen. „Mexikos wichtigste Wahl findet am 5. November statt“, sagt Carlos A. Pérez Ricart, ein Professor am mexikanischen öffentlichen Forschungszentrum Cide mit Blick auf die US-Wahl. Die Wiederwahl von Präsident Joe Biden oder die Rückkehr von Donald Trump an die Macht seien die „wirkliche Unbekannte, die Szenarien ändern wird“. Der Ausgang des Rennens könnte dem Experten zufolge in Mexiko nicht nur die Politik in den Bereichen Sicherheit, Handel und Immigration beeinflussen, sondern auch viele interne Entscheidungen über die Rolle der mexikanischen Streitkräfte.